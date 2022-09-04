أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية العراقية في وزارة الداخلية، اليوم الأحد، مقتل 3 من عناصر تنظيم داعش بضربة جوية في محافظة كركوك "250 كم شمالي بغداد".



وقالت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بوزارة الداخلية، في بيان صحفي اليوم، إنه "بعد توفر معلومات دقيقة لدى وكالة الاستخبارات عن وجود وكر للإرهابيين في منطقة چيمن قرب سد الخاص في محافظة كركوك وجهت طائرات F16 العراقية ضربة جوية أسفرت عن مقتل ما يسمى "أمني قاطع الدبس في تنظيم داعش المكنى (أبو دنيا) واثنين من معاونيه".



وأوضح البيان: "خرجت قوة من وكالة الاستخبارات لتفتيش المكان وعثرت على أشلاء القتلى وسيبقى النصر حليف الشجعان في قواتنا الأمنية".