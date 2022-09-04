 ضبط 408 مخالفات مرورية في كفر الشيخ - بوابة الشروق
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ضبط 408 مخالفات مرورية في كفر الشيخ

محمد نصار
نشر في: الأحد 4 سبتمبر 2022 - 12:42 م | آخر تحديث: الأحد 4 سبتمبر 2022 - 12:42 م

شنت إدارة مرور كفر الشيخ، اليوم الأحد، حملة مرورية بمدن سيدي غازي ومسير والحامول والرياض وسيدي سالم، تحت إشراف العميد سامح العزب مدير إدارة مرور كفر الشيخ.

وأسفرت الحملة، عن ضبط 408 مخالفات مرورية متنوعة، ما بين عدم وجود حزام أمان بالسيارة، وعدم وجود طفاية حريق بالسيارة أثناء القيادة، والقيادة بطريق مخالف للسير وخطورته على حركة السير، واستخدام الموبايل أثناء القيادة للمخالفة، والسرعة الزائدة أثناء القيادة عن المسموح به، وعدم وجود حزام الأمان أثناء القيادة، واستخدام زجاج غير المستخدم، وركن السيارة بمكان مخالف على الطريق، وغيرها من المخالفات المختلفة.


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