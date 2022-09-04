وفاة شخص تناول جرعة مخدرات زائدة بالشرقية

توفى شخص داخل منزله بمدينة الزقازيق بالشرقية، اليوم الأحد، فيما تبين حدوث وفاته إثر تناول جرعة مخدرات زائدة، وتم العثور على حقنة بها آثار مواد مخدرة بجوار جثمانه.



وتلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى الأحرار التعليمي في مدينة الزقازيق بوصول جثة المدعو "هـ م ع ع"، 45 عامًا، موظف بالبريد ومقيم في شارع فاروق بدائرة قسم أول الزقازيق.

وتبين من التحريات الأولية، أن الوفاة بسبب حقنة مواد مخدرة وتبين تعاطيه المواد المخدرة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3982 إداري قسم شرطة أول الزقازيق لسنة 2022، وبالعرض على جهات التحقيق طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.