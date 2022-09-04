 وفاة شخص تناول جرعة مخدرات زائدة بالشرقية - بوابة الشروق
الأحد 4 سبتمبر 2022 9:25 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد تداول عملة العشرة جنيهات.. هل تؤيد التوسع في استخدام العملات البلاستيكية (البوليمر)؟
النتـائـج تصويت

وفاة شخص تناول جرعة مخدرات زائدة بالشرقية

فاطمة علي:
نشر في: الأحد 4 سبتمبر 2022 - 8:57 م | آخر تحديث: الأحد 4 سبتمبر 2022 - 8:57 م

توفى شخص داخل منزله بمدينة الزقازيق بالشرقية، اليوم الأحد، فيما تبين حدوث وفاته إثر تناول جرعة مخدرات زائدة، وتم العثور على حقنة بها آثار مواد مخدرة بجوار جثمانه.
 
وتلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من  اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى الأحرار التعليمي في مدينة الزقازيق بوصول جثة المدعو "هـ م ع ع"، 45 عامًا، موظف بالبريد ومقيم في شارع فاروق بدائرة قسم أول الزقازيق.

وتبين من التحريات الأولية، أن الوفاة بسبب حقنة مواد مخدرة وتبين تعاطيه المواد المخدرة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3982 إداري قسم شرطة أول الزقازيق لسنة 2022، وبالعرض على جهات التحقيق طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك