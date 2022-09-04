تنظم مؤسسة بتانة للنشر، الثلاثاء المقبل، حفلاً لتوقيع ومناقشة المجموعة القصصية "في مد الظل" للكاتبة آية طنطاوي، في تمام الساعة 7 مساء بمقر بتانة في منطقة وسط البلد، ومن المقرر أن يناقشها الكاتب والناقد علي قطب.



ومن أجواء المجموعة القصصية نقرأ: "أصابه مسا من الجنون ونظر لها في شجن، كوداع الرضيع لأمه، ما باليد حيلة غير النظر. الناس حوله في هيام ونحيب، يرشون ماء الورد على الأرض والأعمدة ويبكون حزنًا، ويتلمسون منها الفرج القريب والإشارة لينتهي هذا الكذب المبين. من الغد هم يتامى أم العواجز وصاحبة الكرامات، عقيلة بني هاشم، اخت الشهيدين، وبنت بنت النبي. شحذ المجذوب سكينه وقلبه يعصره الكمد، إنه وداعها الأخير. أغمض عينه تاركًا جسده يتمايل يمينًا ويسارًا كمن يحركه الريح، وبحركة مباغتة بل حد السكين بلسانه، وشق صدره المرتجف وسال دمه في ساحة المقام".



فى مجموعتها القصصية "فى مد الظل" تتجول آية طنطاوى بشخصيات قصصها فى حى السيدة زينب، لترصد من خلالهم مشاهد تستدعى التاريخ السرى للبيوت وذكرياتها البعيدة، بالإضافة إلى الحياة اليومية فى الشوارع والأسواق وعلى الأرصفة وأمام الأضرحة.



آية طنطاوى، كاتبة مصرية من مواليد القاهرة. تخرجت فى كلية الآداب قسم الوثائق والمكتبات بجامعة القاهرة. حاصلة على دبلوم النقد السينمائي، وتمتهن الكتابة عن السينما والأدب.



وفازت آية طنطاوى بالمركز الثانى فى جائزة أخبار الأدب لعام 2016، عن مجموعتها القصصية الأولى "أبيض وأسود"، كما حصلت على جائزة مركز طلعت حرب الثقافى فى فرع القصة القصيرة.