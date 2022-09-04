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مصر
وزيرة الهجرة: الوزارة تضع المصريين بالخارج أولوية قصوى لها
رابط تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة 2022
حقيقة زيادة مصاريف المدارس الخاصة والدولية
أماكن معارض أهلًا مدارس في جميع المحافظات 2022
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مقتل امرأة جراء غرق قارب قبالة جزيرة كاتالينا بولاية كاليفورنيا الأمريكية
مسؤول: إيران احدى ثلاث دول في العالم تنتج الأدوية استنادا الى الماء الثقيل
تعيين مسؤول جديد للمخابرات الخارجية في الجزائر
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مصدر: زيزو لم يجدد للزمالك.. وضغوط على اللاعب لرفض العرض القطري
دياب: الأندية المشاركة في إفريقيا؟ لم نحقق العدالة ولكن «كاف» وضعنا في مأزق
إنبي لـ الشروق: محادثات لعقد صفقات تبادلية مع القطبين.. وهذا سعر بيع محمود جاد محليا
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إلهام شاهين: علي عبد الخالق له يد كبيرة في وجود اسمي على الساحة
مهجة عبدالرحمن تنفي تصريحات آمال رمزي برفض مشاركتها في البيه البواب
انتصار عبدالفتاح: المسرح التجريبي جزء أساسى من رحلتى الإبداعية -حوار
الإيرادات اليومية لأفلام الصيف بدون مفاجآت
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مواطن
مساعدة وزير المالية: مفيش حد من المستوردين طلب إخراج بضاعة من الميناء ورفضنا
بالأسعار الجديدة.. رفع أسعار 10 أنواع من السجائر منها كليوباترا وبوكس
«المستوردين»: البن والشاي في الموانئ.. مزاج المصريين مهم عند القيادة السياسية
حوادث وقضايا
قضية نيرة أشرف.. أحمد موسى نقلا عن فريد الديب: القاضي قال رأيه «بشكل مسبق»
النيابة العامة تأمر بحبس سائق الميكروباص المتسبب فى حادث القطار بفاقوس
القبض على عامل مزق دفتر مأذون في أطفيح لاعتراضه على زواج ابنة شقيقه
اليوم.. محاكمة المتهم بقتل ابنة خاله في البراجيل