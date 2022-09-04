دبلوماسي روسي: لا حديث عن خفض البعثة الدبلوماسية الأمريكية في موسكو

أكد مصدر دبلوماسي روسي، أنه لا يوجد حديث حول خفض مستوى البعثة الدبلوماسية الأمريكية في روسيا بعد رحيل السفير الأمريكي جون سوليفان.

وأوضح المصدر الدبلوماسي الروسي في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأحد: "لا نعلق على الخطوات والإجراءات الخاصة بتناوب رؤساء البعثات الدبلوماسية، على أي حال، نحن لا نتحدث عن تخفيض البعثة الدبلوماسية الأمريكية في روسيا".

وكانت البعثة الدبلوماسية الأمريكية في روسيا قد أعلنت اليوم في 4 أغسطس أن السفير الأمريكي جون سوليفان، أكمل عمله في روسيا وغادر موسكو.

وجاء في بيان للسفارة الأمريكية في روسيا: "أكمل سفير الولايات المتحدة لدى روسيا جون سوليفان فترة عمله كمبعوث للولايات المتحدة وغادر موسكو اليوم، وحتى وصول خليفة السفير سوليفان، ستنوب إليزابيث رود القائمة بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة في موسكو عنه".