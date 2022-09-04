ولاية كارناتاكا الهندية تستخدم 300 شخص للإمساك بفهد طليق أرعب سكانها

وخصصت دائرة الغابات في الإقليم طاقما من ثلاثين شخصا، بينهم أطباء بيطريون وقناصون، لاصطياده؛ لكن لم تسفر الجهود عن أي نتائج حتى الآن.

وكادت القضية تتسبب بعاصفة سياسية ، حيث طالب سياسيو المعارضة وزير الغابات في الولاية أوميش كاتي بالاستقالة، والذي بدوره قال إنه مستعد لذلك إن كان ذلك سيؤدي إلى الإمساك بالفهد.

وقال فيجاياكومار غوجي، وهو مسؤول رفيع في قطاع الغابات في الإقليم لبي بي سي إن هناك ضغطا شعبيا هائلا على السلطات من أجل الإمساك بالحيوان، مما جعل عددا أكبر من المسؤولين ينضم لحملة الإمساك به".

ويقول نشطاء الحفاظ على البيئة إن العملية الضخمة قد تؤدي إلى نتائج عكسية.

والمعروف عن الفهود أنها حيوانات خجولة تميل للاختفاء، لكن انتشرت تقارير عن دخولها إلى القرى الهندية بحثا عن الفرائس، مع اضمحلال مساحة البيئة التي تعيش فيها.

ويعيش في ولاية كارناتاكا، التي تمتلك مساحات شاسعة من الغابات والعديد من المساحات التي تلجأ إليها الحيوانات البرية، 1783 فهدا. وهذا ثاني أكبر تجمع للحيوانات في البلاد. وكثرما تشاهد الحيوانات في مدن كبرى في الولاية، مثل بنغالور وميزور.

ويقول أنطوني ماريابا، وهو مسؤول في قطاع الغابات من مدينة بيلغاوم يقود عملية البحث عن الحيوان، إنها المرة الأولى التي شوهد فيها فهد في مدينة بيلغاوم، ولهذا السبب أحس سكان المدينة بالهلع.

كيف تجري عملية البحث عن الفهد ؟

لقد أقيم 20 شركا مزودا بالكاميرات بالقرب من ملعب الغولف من أجل رصد حركة الفهد. وهذه الكاميرات مزودة بمجس يعمل بالأشعة تحت الحمراء يلتقط صورة حال رصده جسما متحركا.

ووضعت عشرة أقفاص فيها كلاب وخنازير صغيرة من أجل استدراج الفهد.

وقال غوجي "بذلت جهود أيضا لاستدراج الفهد باستخدام روائح تشبه روائح المواد التي تطلقها إناث الفهود، كما استخدم بول الإناث في اقفاص الفرائس".

ويضيف أن فريقا مكونا من 300 شخص قام بتمشيط المنطقة على مساحة 300 هكتار بشكل دقيق من أجل تحديد مكان الفهد. وخططوا لاستحضار فريق من القناصة من أجل إطلاق مواد مخدرة عليه فور رؤيته من أجل الإمساك به وإعادته إلى بيئته الطبيعية.