أعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، خلال الساعات الماضية، وعبر قناة ناديه، تجديد عقد لاعب الفريق الأول، أحمد سيد زيزو، لمدة 3 مواسم مقبلة، بالإضافة لإلغاء بند الشرط الجزائي في عقده، وهو ما نفاه مصدر مقرب من اللاعب.

وأكد مصدر مقرب من زيزو، في تصريحات لـ "الشروق": «زيزو لم يوقع على أي عقود لتجديد عقده مع الزمالك حتى الآن، الموقف ما زال تحت الدراسة من اللاعب، في ظل وجود عروض خارجية خيالية».

وأضاف: «ما أعلنه رئيس الزمالك غير صحيح بالمرة، اللاعب ما زال يدرس عروض الاحتراف، ولم يوقع على أي عقود حتى الآن، الصورة التي تداولها البعض من جلسة ودية مع اللاعب».

وأوضح: «تم تداول صورة لاجتماع اللاعب مع أحمد وأمير مرتضى منصور داخل مكتب مرتضى منصور، ولكن الصورة قديمة ولم يتم الاتفاق على تجديد التعاقد، وما يحدث مجرد ضغط على اللاعب للتوقيع».

وشدد: «زيزو لم يرفض التجديد للزمالك ولكن طلب مهلة للتفكير في الأمر، خاصة وأنه يسعى للاحتراف وهو حلمه منذ الصغر، وذلك في ظل العروض الكثيرة التي أتت له وبأرقام خيالية».

وأتم: «زيزو لم يوقع على أي عقود للتجديد حتى الآن، ويمكنه الرحيل في حالة تنفيذ بند الشرط الجزائي في عقده مع الزمالك، وما يحدث من مسؤولي الزمالك من أجل رفض اللاعب للعرض القطري والمقدر بـ 5 ملايين دولار في الموسم».