حققت المنتجات الغذائية السورية حضورا لافتا في الأسواق الدولية خلال السنوات الأخيرة ووصلت إلى أكثر من نحو 100 دولة حول العالم.

أفاد ذلك رئيس القطاع الغذائي في غرفة صناعة دمشق وريفها طلال قلعه جي، قائلا في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، إن الحرب (القائمة منذ 2011) تركت أثرا بالغا على كثير من الصناعيين السوريين الذين دُمرت معاملهم واستمروا في الإنتاج والتصدير ضمن ورشات صغيرة، واستطاعوا المحافظة على منتجاتهم ورفد السوق المحلية بها، والتصدير كذلك إلى أسواق العالم.

وأضاف أن سوريا تصدر اليوم الكثير من المواد والمنتجات الغذائية مثل الكونسروة بأنواعها وأشكالها كافة والخضروات والحبوب والزيتون وزيت الزيتون والمخللات والبسكويت والبن (بعد تصنيعه وتغليفه) والأجبان والألبان والقمر الدين والزهورات والكمون وحبة البركة حيث تعتبر سوريا من أوائل الدول المصدرة للكمون وحبة البركة.

وتابع: "هناك أكثر من 100 دولة تستورد المواد والمنتجات الغذائية من سوريا بما في ذلك الولايات المتحدة ودول أوروبا والوطن العربي".

وأشار إلى نجاح الصناعيين السوريين بالوصول إلى أسواق هذه الدول رغم الحصار يعد تحدياً كبيراً.

وحول المواد الغذائية التي تصل إلى الأسواق الأمريكية، لفت قلعه جي إلى أن "سوريا تصدر البن المصنع (القهوة) إلى الجاليات العربية في الولايات المتحدة وألمانيا نظراً لمذاقها الشرقي.

وأكمل: "هناك خبرة سورية مميزة في صناعة البن، حتى أن الألمان يحتسون القهوة السورية، وتعتبر ألمانيا من أكثر الدول المنفتحة على المواد الغذائية السورية".