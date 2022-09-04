 مملكة البحرين تدين الهجوم الإرهابي في إقليم هيران الصومالي - بوابة الشروق
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مملكة البحرين تدين الهجوم الإرهابي في إقليم هيران الصومالي

أ ش أ
نشر في: الأحد 4 سبتمبر 2022 - 10:37 م | آخر تحديث: الأحد 4 سبتمبر 2022 - 10:37 م

أدانت وزارة خارجية مملكة البحرين، الهجوم الإرهابي على مركبات نقل ركاب جماعي في إقليم هيران بجمهورية الصومال الفيدرالية، والذي أسفر عن مقتل عشرات المدنيين وإصابة آخرين.

وأعربت الوزارة في بيان لها وفقًا لوكالة أنباء البحرين، عن صادق تعازيها ومواساتها لأسر وذوي الضحايا وللحكومة والشعب الصومالي، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين جراء هذا العمل الإرهابي الآثم.

وجددت الخارجية البحرينية موقف المملكة الثابت ضد التطرف والإرهاب بكل صوره وأشكاله، والداعي لضرورة تكاتف الجهود الرامية لمكافحة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله المالية والفكرية.


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