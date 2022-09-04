استقر سعر صرف الدولار بالبنوك في بداية تعاملات اليوم الأحد 4 سبتمبر 2022، حيث سجل في البنك المركزي 19.16 جنيه للشراء و19.27 جنيه للبيع على نفس المستوى الذي اختتم به تعاملات الأسبوع الماضي.



وعلى صعيد باقي العملات فقد استقر سعر صرف اليورو مسجلا 19.16 جنيه للشراء و19.28 جنيه للبيع، وسجل سعر الجنيه الإسترليني 22.16 جنيه للشراء و 22.30 للبيع، وبلغ سعر صرف الريال السعودي 5.10 جنيه للشراء و5.13 جنيه للبيع، واستقر سعر الدينار الكويتي مسجلا 62.13 جنيه للشراء و 62.58 جنيها لسعر البيع.



وفي البنك الأهلي استقر سعر صرف الدولار عند 19.18 جنيه للشراء و19.24 جنيه للبيع، وسجل سعر صرف اليورو 19.07 جنيه للشراء و 19.30 جنيه للبيع، وهبط سعر صرف الجنيه الإسترليني 17 قرشا مسجلا 22.05 جنيه للشراء و22.30 جنيه للبيع، ووصل سعر الريال السعودي إلى 5.09 جنيه للشراء و5.12 جنيه للبيع.



واستقر سعر الدولار في بنك مصر مسجلا 19.18 جنيه للشراء و19.24 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو 19.07 جنيه للشراء و19.30 جنيه للبيع، والجنيه الاسترليني عند 22.05 جنيه للشراء و 22.29 جنيه للبيع.



وسجل سعر صرف الريال السعودي عند 5.09 جنيه للشراء و5.11 جنيه للبيع، وسجل سعر الدينار الكويتي 60.07 جنيه للشراء و 62.40 جنيه للبيع.