متحدث وزارة البترول يوضح حقيقة زيادة أسعار البنزين خلال شهر سبتمبر الجاري

نفى الدكتور حمدي عبدالعزيز، المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، كل ما يثار حول ارتفاع أسعار البنزين خلال شهر سبتمبر الجاري، مؤكدًا أنها أخبار غير صحيحة وعارية عن الصحة.

وقال، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الأحد، إن لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية تجتمع كل 3 أشهر لتحديد الأسعار، وفقًا لـ3 عوامل، مناشدًا المواطنين عدم استباق الأوضاع.

وأضاف أن اللجنة تحدد أسعار المواد البترولية، وفقًا لسعر خام برنت وسعر الصرف، مشيرًا إلى أن قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يتضمن زيادة الأسعار بـ10% كحد أقصى أو انخفاضها بـ10% كحد أقصى.

وعن خطة الحكومة لترشيد استهلاك الكهرباء، أوضح أن الخطة تستهدف تصدير جزء من الغاز الطبيعي المستخدم في إنتاج الكهرباء بالمحطات إلى الخارج، واستبداله بالمازوت؛ من أجل زيادة العملة الصعبة.

وأشار إلى استمرار اجتماعات العمل بين وزارتي الكهرباء والبترول، بإشراف رئيس الوزراء؛ لتحديد الأنسب بالنسبة للدولة، متابعًا: «أسعار الغاز مرتفعة عالميًا، وزيادة الصادرات منها يحقق قيمة مضافة من الغاز».