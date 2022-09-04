عضو بالشيوخ: مروجو أفكار الزوجة غير ملزمة بإرضاع صغيرها شركاء بالتحريض في جريمة قتل عمد

هاجم النائب طارق عبدالعزيز، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، الدعوات التي أطلقت على صفحات التواصل الاجتماعي، والخاصة بعدم إلزام المرأة بإرضاع ابنها وضرورة الحصول على أجرة الرضاعة من الزوج، مؤكداً أن إطلاق هذه الأفكار تضرب قوام الأسرة المصرية فى مقتل، موضحا أنه يخشى أن يصل الأمر إلى حد أنها غير ملزمة بالحمل وأن الرحم ملك خالص لها.

وأضاف، في بيان، أنه وفقاً للقانون، فإن القضية التى يروج لها البعض الآن والزعم بأن الزوجة غير ملزمة بإرضاع صغيرها، فإنه طبقاً للقانون: "قائل هذه العبارة شريك بالتحريض والمساعدة مع الأم فى جريمة قتل الصغير عمداً (وهو ما يعرف بالقتل بالامتناع) أو بالشروع فى القتل إذا وقف الفعل عند هذا الحد".

وشدد على أن الإنسان كما يحاسب عن فعله الإيجابى مصحوباً بقصده المعنوى، ويحاسب أمام القانون في جريمة، القتل بالترك، والقتل بالامتناع، وغيرها من الصور، استناداً إلى أن النتيجة الإجرامية قد تحققت بفعل الامتناع والمصحوب بالقصد الاحتمالى لهذا الفعل، ولهذا فجريمة امتناع الممرضة عن إعطاء الدواء للمريض مما أدى إلى وفاته تعتبر "قتل عمد"، وكذلك امتناع رجل الإطفاء عن إنقاذ خصمه وتركه وسط النيران "قتل عمد"، كذلك امتناع الأم عن إرضاع صغيرها "قتل عمد"، نعم كلها أفعال سلبية تحققت بها ومن ورائها نتيجة إجرامية تمثلت فى إزهاق الروح.

وأوضح أن كل هذه الأفكار ستؤدى حتما إلى انهيار أركان ودعائم الأسرة المصرية والنيل من عاداتنا وتقاليدنا الراسخة التى كانت فيها المرأة المصرية تستمتع بإرضاع أطفالها وأطفال الجيران وبعض من أطفال الأسرة فى حالة عدم قدرة الأم على الإرضاع لسبب عضوى أو نفسى.

التتبع