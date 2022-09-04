كشف تقرير مطول لصحيفة "نيويورك تايمز" أن إحداثيات GPS (نظام تحديد المواقع العالمي) الزائفة تؤدي إلى الخروج عن القانون في أعالي البحار (المياه الدولية).

وقال التقرير، إن "التكنولوجيا التي تمكّن من نقل المواقع المزيفة، لتنفيذ عمليات تجارية غامضة أو حتى غير قانونية، يمكن أن يكون لها آثار عميقة على إنفاذ القانون الدولي".

وأعطى أمثلة على عدة سفن قدمت إحداثيات زائفة، ومنها ناقلة نفط فنزويلية، للتحايل على القوانين وللتهرب من العقوبات الأمريكية.

وأوضح أن تلك الأفعال يمكن "أن تغير طريقة نقل البضائع في جميع أنحاء العالم، مع آثار عميقة على إنفاذ القانون الدولي والجريمة المنظمة والتجارة العالمية".

ويعد العبث بأجهزة تتبع مواقع الأقمار الاصطناعية التي تحملها السفن الكبيرة أمرا غير قانوني بموجب القانون الدولي، وحتى وقت قريب، يعتقد أن معظم الأساطيل قد اتبعت القواعد إلى حد كبير.

لكن على مدار العام الماضي، كشفت شركة "وند وارد" (Windward)، وهي شركة بيانات بحرية كبيرة، عن أكثر من 500 حالة لسفن تتلاعب بأنظمة الملاحة عبر الأقمار الاصطناعية الخاصة بها لإخفاء مواقعها.

وتقوم السفن بالخداع من خلال تبني تقنية كانت حتى وقت قريب مقتصرة على الأساطيل البحرية الأكثر تقدما في العالم.

وهذه التكنولوجيا، في جوهرها، تشبه تأثير تطبيقات VPN على الهواتف الذكية، مما يجعل السفينة تبدو وكأنها في مكان واحد، بينما تكون فعليا في مكان آخر.

ومن الأمثلة على ذلك، قامت عدة سفن باستخدام تكنولوجيا الخداع، ومنها "عمليات إخفاء أساطيل الصيد الصينية في المياه المحمية قبالة أمريكا الجنوبية، وناقلات تخفي التوقف في موانئ النفط الإيرانية، وسفن الحاويات التي تخفي الرحلات في الشرق الأوسط".

وقال مسؤول في المخابرات الأمريكية، تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته للصحيفة، إن أسلوب الخداع استخدم بالفعل في تهريب الأسلحة والمخدرات.

وتلفت الصحيفة إلى اكتشاف الخداع في الأصل بالقرب من البلدان الخاضعة للعقوبات، ومنذ ذلك الحين سجلت Windward حالات خداع مشابهة بالقرب من أستراليا والقارة القطبية الجنوبية.

وبموجب قرار بحري للأمم المتحدة وقعته نحو 200 دولة عام 2015، يجب على جميع السفن الكبيرة حمل وتشغيل أجهزة الإرسال والاستقبال عبر الأقمار الاصطناعية، والمعروفة باسم أنظمة تحديد الهوية الأوتوماتيكية، أو AIS، والتي يتم بموجبها تحديد هوية السفينة وبيانات الموقع الملاحية.

وتنقل الصحيفة عن محللين ومسؤولين أمنيين غربيين قولهم إن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على واردات الطاقة الروسية نتيجة للحرب في أوكرانيا قد تدفع بقطاع التجارة البحرية الروسية إلى استخدام الخداع. لكن المسؤولين قالوا إن الصين برزت أيضا في السنوات الأخيرة كمصدر لبعض الأمثلة الأكثر تعقيدا للتلاعب بنظام AIS.

وتلفت إلى أن شركة Windward الإسرائيلية، هي إحدى الشركات الرئيسية التي توفر بيانات صناعة الشحن للمنظمات الدولية والحكومات والمؤسسات المالية، بما في ذلك الأمم المتحدة والوكالات الحكومية الأمريكية والبنوك، وتستخدم بياناتها لتحديد السفن التي تنتهك القوانين الدولية.

يذكر أن "تقنية تزييف إشارات الأقمار الاصطناعية، سواء من السفينة نفسها أو من مكان بعيد، موجودة منذ عقود، لكنها كانت مقتصرة في السابق على الاستخدام العسكري، وفقا لـ Windward. ومع ذلك، في العامين الماضيين، يبدو أن أجهزة الإرسال والاستقبال AIS من الدرجة العسكرية، أو على الأقل البرنامج المستخدم في الخداع، أصبح متاحا للبيع في السوق السوداء، وانتشر بسرعة بين تجار السلع الخاضعة للعقوبات وغير المشروعة".

وتقول الصحيفة: "تحاول الدول المنبوذة مثل كوريا الشمالية ومهربي الأسلحة وتجار النفط الإيرانيين على مدى عقود التهرب من الكشف عن طريق التغيير المستمر في تسجيلات السفن، واستخدام أسماء سفن مزيفة على أجسام السفن، وانتحال هويات سفن مختلفة".

وبعد أن أصبحت أنظمة الملاحة عبر الأقمار الاصطناعية مهيمنة في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، قام أولئك الذين يسعون إلى تجنب الكشف عن مواقعهم بإيقاف تشغيل أجهزة التتبع الخاصة بهم أثناء القيام بنشاط غير مشروع".