أماكن معارض أهلًا مدارس في جميع المحافظات 2022

انطلقت معارض أهلًا مدارس 2022 في جميع المحافظات المختلفة، حتى يتمكن أولياء الأمور من شراء المستلزمات الدراسية قبل بداية العام الدراسي الجديد، لترتفع المعدلات البحثية عن أماكن معارض أهلًا مدارس.

وتنخفض أسعار الأدوات الدراسية في معارض أهلًا مدارس، مقارنة بالأسعار المتداولة في الأسواق والمكاتب المختلفة بنسب تبدأ من 20% وتصل إلى 30%.

أماكن معارض أهلًا مدارس في القاهرة

كان وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أفتتح معرض أهلا مدارس الفرع الرئيسي بمدينة نصر، يوم الأربعاء الموافق 31 أغسطس، والذي يقام على مساحة 6 آلاف متر مربع، ويشارك فيه 199 عارض.

وتبلغ عدد فروع معرض أهلا مدارس 2022 حتى الآن 8 أفرع الموجودة بكلًا من محافظات القاهرة، الجيزة، الدقهلية، القليوبية، أسوان، الفيوم، المنيا وشمال سيناء.

هذا ويتواجد مكان معرض أهلاً مدارس 2022 في القاهرة بالعنوان التالي وهو أرض المعارض، مدينة نصر، قاعة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

معارض أهلًا مدارس في المحافظات

توجد عناوين معرض أهلا مدارس 2022 في عدد من المحافظات المختلفة التي تغطي أكبر عدد، ومن أبرز الأماكن التي تم الإعلان عنها هي:

فرع الجيزة: شارع فيصل الرئيسي

فرع القليوبية: المؤسسة شبرا الخيمة

فرع الدقهلية: شارع قناة السويس بمدينة المنصورة

فرع المنيا: شارع كورنيش البحر مركز العدوة

فرع الفيوم: منطقة الحواتم وبجوار نادي الشبان المسلمين وبجوار قصر الثقافة

فرع أسوان: منطقة أرض المعارض وسط مدينة أسوان

فرع شمال سيناء: ميدان الفالح العريش

كما تستهدف الوزارة بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية إنشاء 23 معرض رئيسي بالمحافظات، و119 آخرين ‏فرعيين، فضلًا عن 33 شادر، 27 قافلة متحركة و500 ‏مكتبة.

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ويستمر معرض أهلا مدارس 2022 حتى يوم 10 سبتمبر حتى يتمكن أولياء الأمور شراء المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة والتي تختلف عن الأسعار المتداولة في السوق بصورة ملحوظة للتخفيف عن كاهل المواطن.