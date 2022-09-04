أعلنت جامعة طنطا عن انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الثاني لجراحات مجرى الهواء الذي تنظمه كلية الطب خلال الفترة من 18-21 سبتمبر الجاري بالمستشفى التعليمي العالمي بالتعاون مع جمعية جراحة الأطفال المصرية، تحت رعاية الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة، والدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد حنتيرة القائم بأعمال عميد الكلية، وذلك في إطار احتفالات الجامعة بيوبيلها الذهبي.



أكد الدكتور محمود ذكي، حرص الجامعة على توفير إمكاناتها وطاقاتها لتقديم خدمات طبية متميزة للمترددين على مستشفياتها، واستضافة عدد من الخبراء الأجانب لإجراء الجراحات الدقيقة لنقل الخبرات والمهارات لأساتذة الجامعة بما يسهم في الارتقاء بالمنظومة الطبية والخدمات المقدمة للمرضى.



أوضح الدكتور محمد حنتيرة القائم بعمل عميد كلية الطب بجامعة طنطا، أن المؤتمر يعد نقلة نوعية في الخدمة التي تقدمها المستشفيات الجامعية للأطفال من خلال استضافتها لـ 3 من الخبراء الدوليين المتخصصين في مجال جراحات مجرى الهواء وهم الدكتور فيليب مونييه رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة في جامعة لويزيان بسويسرا، والدكتور راسيل جننجز رئيس قسم جراحات مجرى الهواء في جامعة هارفارد بأمريكا، والدكتور جاسون سميثزر رئيس قسم جراحات مجرى الهواء في جون هوبكنز بأمريكا.



ويشمل المؤتمر تقديم محاضرات عن جراحات مجرى الهواء يلقيها الخبراء الأجانب بمشاركة عدد من الأساتذة من جامعات طنطا والقاهرة وعين شمس والمنصورة، بالإضافة إلى نقل حي للعمليات التي يجريها الخبراء بالمستشفى العالمي، وورشة عمل لتدريب الأطباء على جراحات مجرى الهواء على نموذج حيوانات تجارب.



ينعقد المؤتمر تحت إشراف الدكتور شريف شحاته مدير المؤتمر، والدكتور محمد الصواف منسق المؤتمر، وأساتذة وحدة جراحة الأطفال بالمستشفى التعليمي، وأقسام الأنف والأذن والحنجرة، وجراحة القلب والصدر، والأطفال، والتخدير والعناية المركزة بكلية الطب.