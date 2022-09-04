الهند: تسجيل 6 آلاف و804 إصابات جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الأحد تسجيل 6 آلاف و804 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال ال24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس التاجي في البلاد منذ بداية تفشي الوباء إلى 44 مليونا و456 ألفا و535 إصابة.

وأضافت الوزارة - حسبما ذكرت قناة (إن دي تي في) الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أنه تم خلال ال(24) ساعة الماضية تسجيل 21 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس التاجي، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 527 ألفا و991 وفاة.

فيما انخفض عدد الحالات النشطة في الهند إلى 55 ألفا و114 حالة، وبلغ إجمالي عدد المتعافين من الفيروس 43 مليونا و873 ألفا و430 شخصا.