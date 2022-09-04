تين هاج: رونالدو سيكون صديقي في مانشستر يونايتد

كشف الهولندي إريك تين هاج، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، طبيعة العلاقة مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم الفريق، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة أرسنال في إطار الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

وكانت التقرير تشير إلى رغبة البرتغالي كرستيانو رونالدو، البالغ من العمر 37 عاماً، في الرحيل عن صفوف الفريق خلال موسم الانتقالات الصيفية المنقضي، بسبب مواجهته للعديد من الأزمات داخل الفريق الإنجليزي.

وقال تين هاج: "سأكون صديقه، وأحيانًا سأكون معلمه، هذا يعتمد على الموقف، ولكن كما نعلم جميعًا أنه لم يشارك في الموسم التحضيري، ولا يمكنك تفويت الموسم التحضيري إنها قاعدة مهمة للغاية، خاصة في اللعبة التي نلعبها وطريقة اللعب».

وأضاف المدرب الهولندي: «نحن نلعب بشكل مختلف مقارنةً بالعام الماضي، لذا يعتمد الأمر على التعاون ومتطلبات تمركز معين داخل وخارج الصندوق، والاستحواذ واللياقة».

ويحتل فريق مانشستر يوناتيد المركز الـ6 برصيد 9 نقاط، جمعها خلال 5 مباريات، حيث فاز في 3 وخسر في أول مواجهتين، في الدوري أمام برنتفورد وبرايتون.