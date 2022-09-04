باراك أوباما يفوز بجائزة أفضل راوي بجوائز «إيمي» لعام 2022

شهد حفل جوائز «إيمي» للفنون الإبداعية، فوز الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، حيث فاز بجائزة أفضل راوي لمسلسل وثائقي عن عمله «متنزهاتنا الوطنية العظيمة»، وهى سلسلة وثائقية على المنصة الرقمية «نتفليكس» مكونة من خمسة أجزاء، وتقدم لمحة عن المتنزهات الوطنية من جميع أنحاء العالم، والسلسلة من إنتاج شركة باراك وميشيل أوباما.

كما فاز الفنان الراحل تشادويك بوسمان، الذى توفي عام 2020 بسرطان القولون عن عمر ناهز 43 عاما، بجائزة «إيمي» لأفضل أداء صوتي عن أخر أعماله مسلسل الرسوم المتحركة «ماذا لو»، وتسلمت زوجة تشاوديك بوسمان الجائزة وسط تصفيق حاد من الحاضرين.

وفاز فريق «بيتلز» البريطاني والمطربة أديل بـ5 جوائز لكل منهما، ومن المقرر استكمال الإعلان عن الفائزين بجوائز إيمي يوم 13 سبتمبر المقبل، كما حصد الفنان روبول تشارلز جائزة إيمي عن مشاركته في برنامج Rupaul’s Drag Race، ونالت سلسلة الرسوم المتحركة Arcane من منصة نتفليكس على 4 جوائز إيمي، بينما حصد برنامج Love on the Spectrum من نتفليكس على ثلاثة جوائز إيمي.