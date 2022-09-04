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أفادت قناة "GEO"، بأن الخسائر الناجمة عن الفيضانات التي تجتاح باكستان تقدر، وفق التقييمات التمهيدية للحكومة، ما بين 10 مليارات و12,5 مليار دولار.

وقالت القناة: "اكتشفت لجنة رفيعة المستوى تضم ممثلين عن وزارتي المالية والتخطيط وبنك الدولة الباكستاني ومجلس الإيرادات الفيدرالي أن الفقر والبطالة ازدادا كثيرا حيث ارتفعت نسبتهما من 21.9% إلى أكثر من 36%"، وفق وكالة "نوفوستي".

ونقلت القناة عن مصادر حكومية أنه من المتوقع أن ينخفض نمو الناتج الداخلي الإجمالي من 5% إلى 2% في العام المالي الجاري.

وأسفرت الأمطار الغزيرة والفيضانات التي تحتاج باكستان منذ منتصف يونيو الماضي، عن مقتل نحو 1,3 ألف شخص وإصابة أكثر من ألفين.

ولا تزال معظم أراضي البلاد وخاصة ولايات بلوجستان وسند وخيبر بختونخوا، مغمورة بالمياه حتى الآن.

وتم التدمير الكامل والجزئي لأكثر من 1,46 مليون منزل، ونفق أكثر من 736 ألف رأس من الماشية.

والأسبوع الماضي، أعلنت السلطات الباكستانية حالة الطوارئ في البلاد، داعية الدول الأخرى والمنظمات الدولية لتقديم كل المساعدات الممكنة لها.