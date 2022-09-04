مساعد وزير الخارجية الأمريكي لجنوب ووسط آسيا يسافر إلى الهند لبحث التعاون المشترك

يتوجه دونالد لو مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون جنوب ووسط آسيا، إلى الهند على رأس وفد؛ لبحث توسيع التعاون لدعم منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية - في بيان على موقعها الرسمي - أن مساعد وزير الخارجية لشؤون جنوب ووسط آسيا دونالد لو، سيرأس وفدًا أمريكيًا إلى الهند في الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر الجاري؛ لتعميق الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الولايات المتحدة والهند.

وأضاف البيان أن لو سينضم إلى كميل داوسون نائبة مساعد وزير الخارجية الأمريكي لمكتب شؤون شرق آسيا والمحيط الهادئ، في اجتماع كبار المسؤولين الرباعي ومساعد وزير الدفاع لشؤون الأمن الهندي والمحيط الهادئ إيلي راتنر للولايات المتحدة والهند بصيغة 2+ 2 لحوار الأمن البحري.

وسيلتقي الوفد مع كبار المسؤولين الهنود لمناقشة السبل التي يمكن للولايات المتحدة والهند من خلالها توسيع التعاون لدعم منطقة المحيطين الهندي والهادئ لتكون حرة ومنفتحة ومتصلة ومزدهرة ومرنة وآمنة.

كما سيشارك لو في حدث يُعقَد في إطار التحالف الأمريكي الهندي للتمكين الاقتصادي للمرأة مع رائدات أعمال، الذي يهدف إلى زيادة الأمن الاقتصادي من خلال المشاركة الفعالة للمرأة في القوى العاملة.

وسيشارك أيضًا في مناقشة مائدة مستديرة مع كبار رجال الأعمال التنفيذيين حول كيف يمكن للهند أن تدرك إمكاناتها الاقتصادية الكاملة على مدار الأعوام الـ 25 القادمة لتصبح مركزًا محوريا في سلاسل التوريد العالمية.