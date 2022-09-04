صلاح يحصل على ثاني أقل تقييم في ليفربول أمام إيفرتون

فشل محمد صلاح في المباراة الثانية على التوالي في إحراز أية أهداف، وذلك بعد أن تعادل فريقه ليفربول أمام إيفرتون بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما أمس على ملعب جودسون بارك في ديربي الميرسيسايد، لحساب الجولة السادسة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

صلاح واصل الغياب عن التسجيل مع ليفربول، ليحصل على ثاني أقل تقييم بعد الظهير أليكساندر أرنولد والبرتغالي فابيو كارفاليو برصيد 5.3 درجة لكل منهما من 10 درجات.

وقامت الصحف الإنجليزية بتقييم أداء صلاح في المباراة، حيث جاء تقييمه ما بين 5 و6 درجات، ليكون متوسط تقييمه 6 درجات من عشرة، حيث كاد صلاح أن يخطف هدف الفوز في اللحظات الأخيرة من زمن المباراة لكنه لم ينجح في ذلك، فيما حصد البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى الريدز على أعلى تقييم بين لاعبي الفريق حيث حصل على 8.1 درجة.

ويستعد نادي ليفربول لمواجهة نابولي في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا والتي ستُقام يوم الأربعاء المقبل على ملعب سان باولو.