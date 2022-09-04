القائم بأعمال نقيب المحامين: إعلان الفائز بمقعد النقيب بعد قليل

أكد القائم بأعمال نقيب المحامين مجدى سخى، أن اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات التي أجريت على مقعد النقيب العام للمحامين ستعلن نتيجة الانتخابات بعد قليل.

جاء ذلك خلال كلمته بمؤتمر صحفي عقده بمقر النقابة العامة للمحامين منذ قليل.

يشار إلى أن الانتخابات التي أجريت على مقعد نقيب المحامين تأتي لاستكمال مدة نقيب المحامين الفقيه الراحل رجائى عطية، الذى تولى أمور النقابة فى مارس عام 2020، ووافته المنية فى 26 مارس الماضى.

وتنص المادة 142 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته؛ على أنه إذا شغر مركز النقيب لأى سبب، وكانت المدة الباقية له تقل عن سنة، يقوم أحد الوكيلين مقامه بشرط أن يكون ممن يزاول المهنة مستقلا، فإذا زادت المدة المتبقية على سنة يتعين على مجلس النقابة الدعوة إلى انتخاب نقيب جديد يكمل المدة الباقية للنقيب الأصلى خلال 60 يوما من شغر مركز النقيب.

وتنافس في تلك الانتخابات 18 مرشحا هم نقيب محامى الإسكندرية عبدالحليم علام، وعضوا مجلس النقابة العامة نبيل عبدالسلام وعمر هريدى، وأشرف فتح الباب، وفرج عاشور محمود، ومحمد رجب البرديسى، وأسامه درويش، وشادى طلعت، وأحمد جمعة، وعلى محمد فتوح، وأحمد حلاوة، والسيد أبو العينين، وفؤاد سعد، وياسر بخيت، ومنشاوى غانم جابر، وعبدالحسيب محمد، وساهر علوان، و خالد كمال حافظ.