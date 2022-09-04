المستشار الألماني يعلن سعيه إلى كبح أسعار الكهرباء بأسرع ما يمكن

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس أنه يسعى بأسرع ما يمكن إلى تنفيذ بند كبح أسعار الكهرباء المنصوص عليه في الحزمة الثالثة لتخفيف الأعباء.

وفي المقابلة الصيفية مع القناة الثانية بالتلفزيون الألماني "زد دي إف"، قال شولتس اليوم الأحد: يجب أن نتخذ الكثير جدا من القرارات وننفذ العديد من اللوائح حتى ينجح هذا الأمر، وأول شيء هو أن نستفيد من الأرباح الإضافية العشوائية التي تحققت في سوق الكهرباء الآن.

وكان الائتلاف الحاكم في ألمانيا طرح اليوم الحزمة الثالثة لتخفيف أعباء المواطنين والتي تضم تدابير من بينها تطبيق سعر مخفض على استهلاك مقدار أساسي معين من الكهرباء على أن يتم إلغاء وضع حد أقصى للسعر في حال الاستهلاك الإضافي.

ومن المنتظر تمويل تحديد أسعار الكهرباء عن طريق الاغتراف من الأرباح الزائدة في سوق الكهرباء.

وأوضح شولتس أن من نجحوا منذ سنوات في تشغيل محطات الطاقة التي تعمل بالرياح أو بالطاقة الشمسية أو بالفحم أو بالمياه أو بالطاقة النووية، ينتجون بتكاليف أقل بكثير من هؤلاء الذين ينتجون الكهرباء باستخدام الغاز، لكن سعر الكهرباء يجري تحديده في السوق الأوروبي حاليا وفقا لمحطات الطاقة التي تعمل بالغاز.

ورفض إعطاء بيانات حول مقدار الأموال المتوقع جمعها من الأرباح الإضافية، وقال إن هذا الأمر يتوقف على التطور في أسواق الكهرباء والتي لا يمكن التنبؤ بها إلا بمقدار محدود، فإذا كانت هذه الأرباح الزائدة والعشوائية ذات مقدار كبير، فسيكون لدينا مليارات كثيرة كثيرة يمكننا إعادة منحها للمواطنين.