استمرار تسجيل الإصابات والوفيات بفيروس كورونا حول العالم

واصلت دول العالم تسجيل إصابات ووفيات جديدة جراء تفشي جائحة "كورونا" عالميًا، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الــ 24 الأخيرة.

ففي فيتنام، سجلت السلطات الصحية 1595 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 11 مليونا و417 ألفا و503 إصابات، بينما يبلغ تراكمي الوفيات 43 ألفا و119 حالة.

وفي الفلبين، سجلت السلطات الصحية 2812 إصابة جديدة و52 حالة وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 3 ملايين و889 ألفا و160 إصابة، بينما يبلغ تراكمي الوفيات 61 ألفا و 962 حالة.

وفي إيران، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 532 إصابة جديدة و30 حالة وفاة، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات إلى 7 ملايين و 531 ألفا و924 إصابة وحصيلة الوفيات إلى 143 ألفا و947 حالة.

وفي أذربيجان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 437 إصابة جديدة و8 حالات وفاة، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات إلى 814 ألفا و435 إصابة وحصيلة الوفيات إلى 9 آلاف و 813 حالة.

وفي النمسا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 3 آلاف و953 إصابة جديدة و3 حالات وفاة، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات إلى 3 ملايين و921 ألفا و112 إصابة وحصيلة الوفيات إلى 19 ألفا و440 حالة.

وفي رومانيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1825 إصابة جديدة و15 حالة وفاة، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات إلى 3 ملايين و226 ألفا و207 إصابات وحصيلة الوفيات إلى 66 ألفا و 766 حالة.

وفي أفغانستان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 99 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات إلى 193 ألفا و 912 إصابة وحصيلة الوفيات إلى 7780 حالة.

وفي بنجلاديش، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 155 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات إلى مليونين و12 ألفا و531 إصابة وحصيلة الوفيات إلى 29 ألفا و327 حالة.

وفي كرواتيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 728 إصابة جديدة و11 حالة وفاة، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات إلى مليون و215 ألفا و999 إصابة وحصيلة الوفيات إلى 16 ألفا و735 حالة.

وفي تشيلي، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 24 ألفا و472 إصابة و30 حالة وفاة وبذلك ارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 4 ملايين و527 ألفا و533 إصابة، وحصيلة الوفيات إلى 60 ألفا و571 حالة.

وفي إيطاليا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 17 ألفا و660 إصابة و48 حالة وفاة وبذلك ارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 21 مليونا و925 ألفا و73 إصابة، وحصيلة الوفيات إلى 175 ألفا و802 حالة.

وفي الجبل الأسود، تم تسجيل 191 حالة إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة إلى 276 ألفا و179 حالة إصابة والوفيات إلى 2778.

وفي كوبا، سجلت السلطات الصحية 37 إصابة جديدة دون تسجيل حالات وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليون و110 آلاف و 668 إصابة، فيما ظلت حصيلة الوفيات ثابتة عند 8530 حالة.

وسجلت فرنسا 15 ألفا و597 إصابة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 34 مليونا و 579 ألفا و 843 مصابا، ولم تسجل البلاد أي وفيات جديدة ليظل تراكمي الوفيات ثابتا عند 154 ألفا و 189 حالة.