16 طبيبا وطبيبة من 4 جامعات ينفذون بروتوكول تعاون في مستشفى العريش العام

استأنف الأطباء من أعضاء هيئة التدريس بجامعات القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة تنفيذ بروتوكول التعاون الطبي بمستشفى العريش العام.

ووصلت إلى المستشفى، اليوم /السبت/، دفعة جديدة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الأربعة؛ لتوقيع الكشف الطبي على المرضى وإجراء العمليات الجراحية بالمجان طبقًا للبروتوكول الموقع بين وزارة الصحة ومديرية الصحة بمحافظة شمال سيناء وكليات الطب بالجامعات المصرية.

وأكد الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء - في بيان صحفي - أن الدفعة الجديدة تضم 16 طبيبا وطبيبة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات في مختلف التخصصات الطبية.

ومن جانبه.. أوضح محمد صلاح فرج مسئول التثقيف والإعلام الصحي بمديرية الصحة، أن أطباء البروتوكول مستمرون في العمل بالمستشفى خلال الفترة من اليوم حتى يوم الجمعة القادم.. مشيرا إلى استمرار وصول أساتذة الجامعات أسبوعيا طبقا لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الصحة ومستشفى العريش العام مع الجامعات.

وأضاف أنه كان في استقبال الدفعة الجديدة من أطباء البروتوكول كل من الدكتور أحمد منصور مدير مستشفى العريش العام، والدكتور أحمد عزمي نائب مدير المستشفى ورئيس الهيئة الطبية بالمستشفى وعدد من الأطباء والعاملين بالمستشفى.