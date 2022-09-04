وزير الزراعة: السعر الاسترشادي لتوريد القمح لن يقل عن 1000 جنيه

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يبحث دائمًا عن آليات لدعم الفلاح والمزارع، لافتا إلى محورية قضية الأمن الغذائي، في ظل الأزمات المتكررة على الساحة من التغيرات المناخية وجائحة كورونا والحرب الروسية والأوكرانية.

وأضاف القصير، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، أن الرئيس السيسي يبحث عن تحقيق الأمن الغذائي للشعب للمصري، مشيرًا إلى أن «الأزمات المتتالية عالميًا، أثبتت أن المال بمفرده غير قادر على توفير الأمن الغذائي للشعوب».

وذكر أن قطاع الزراعة والأمن الغذائي، شهد نهضة ودعمًا غير مسبوق على مدار الـ8 سنوات الماضية، قائلًا إن اجتماعه مع الرئيس السيسي، اليوم الأحد، تناول ملف الزراعة التعاقدية.

وأوضح وزير الزراعة، أن الفلاح يحتاج معرفة الثمن الذي يبيع به ليقرر ما يزرعه، متابعًا: «لابد من أن يكسب ويزرع محصولًا يحقق له أرباحًا، وطبقنا نظام الزراعة التعاقدية على بنجر السكر وقصب السكر وفول الصويا وعباد الشمس، وأضفنا هذا العام محصولين بينهم الذرة».

وأشار إلى أن تطبيق نظام الزراعة التعاقدية على الذرة، يستهدف تشجيع الفلاح على زراعتها، وخاصة أنها مكون رئيسي في الأعلاف، معلنًا عن إبرام تعاقدات مع بعض مصنعي الأعلاف والمربين الكبار لزيادة كميات الذرة.

ولفت إلى أن تحديد السعر الاسترشادي لتوريد القمح بـ1000 جنيه للطن، يدعم الفلاح والمزارع لزراعة مساحات كبيرة من القمح والتوريد للحكومة، مؤكدًا أن هذا السعر لن يقل، حتى لو انخفضت الأسعار مستقبلًا في الأسواق، فضلًا عن تقرير حافز استثنائي إضافي يتناسب مع الارتفاعات والتأثيرات بالسوق في حينه.

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول «متابعة منظومة الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي على مستوى الجمهورية».