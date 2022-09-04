برلين تقر حزمة ثالثة لتخفيف العبء عن المواطنين بأكثر من 65 مليار يورو

أقر الائتلاف الحاكم بألمانيا حزمة ثالثة لتخفيف العبء عن المواطنين في ظل زيادة التضخم، بقيمة إجمالية تزيد على 65 مليار يورو، بحسب وثيقة القرار الخاصة بلجنة الائتلاف الحاكم التي تم نشرها بالعاصمة الألمانية برلين اليوم الأحد.

ويسعى الائتلاف الحاكم لتخفيف العبء عن الأسر بشكل ملموس، لذا قرر مثلا زيادة الإعانة المالية للأطفال بشكل واضح. فبحسب نتائج لجنة الائتلاف التي تم عرضها اليوم، من المقرر أن تزيد الإعانة المالية للأطفال بقيمة 18 يورو شهريا للطفلين الأول والثاني اعتبارا من بداية العام القادم.

فضلا عن ذلك قرر الائتلاف المكون من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر أن تحصل المتقاعدات والمتقاعدون عن العمل بألمانيا على مبلغ إجمالي لدعم تكاليف الطاقة لمرة واحدة بقيمة 300 يورو في الأول من ديمسبر القادم.

كما تقرر أن يحصل الطلاب والمتدربون على مبلغ إجمالي لمرة واحدة بقيمة 200 يورو.