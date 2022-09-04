وكيل الأزهر: الحياة الزوجية لا تُبنى على الحقوق والواجبات وإنما على المحبة والاحترام

قال الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، إن الحياة الزوجية لا تُبنَى على الحقوق والواجبات، وإنَّما على الود والمحبة والاحترام، والعشرة الطيبة، والمواقف التي يكون فيها الزوج سندًا لزوجته، والزوجة سندًا لزوجها، يعضد كلاهما الآخر ويقوِّمه ويتكأ عليه، ويستند عليه في مواجهة صعوبات الحياة وقسوتها، فيجد فيه الصديق الوفي، والأخ والسند والظَّهر الذي لا ينحني.

وأضاف الضويني - عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مساء أمس السبت أن ما سبق هو الأصل في الحفاظ على كيان الأسرة واستمراره، وبناء أسرة صالحة قادرة على تربية أجيال قادرة على البذل والعطاء، والإسهام في رقي المجتمعات والأمم.

وأوضح أن الفهم الخاطئ لمصطلح "الحقوق والواجبات" في العلاقة الزوجية، وتداول هذا الفهم من أشخاص افتقدوا لثقافة "ما يثار وما لا يثار على الملأ" حفاظًا على المصلحة العامة والخاصة، وانتشاره بين فئات الشباب - المتزوجين والمقبلين على الزواج - يمهِّد لتفكيك الأسرة وهدمها والقضاء عليها.

وحذر من الدعوات التي تؤجج البغضاء بين الزوجين، وتقتل مشاعر المحبة والود والاحترام والمسامحة بينهما، وتضعهما في صراع المسئوليات والواجبات.. داعيا الشباب الحافظ على أسرهم، وأن يكون تعامل النبي - صلوات الله وسلامه عليه - مع زوجاته أمهات المؤمنين؛ القدوة والمثل.