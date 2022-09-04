عبور نحو ألف مهاجر القنال الإنجليزي إلى بريطانيا في يوم واحد

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عبر 960 شخصا بشكل إجمالي في 20 قاربا صغيرا القنال الإنجليزي إلى بريطانيا أمس السبت.

وذكرت وزارة الدفاع البريطانية أن أعداد الوافدين الجدد في 2022 ستتجاوز على ما يبدو حصيلة العام الماضي.

وتجاوز عدد الأشخاص الذين عبروا إلى بريطانيا خلال هذا العام 26 ألف شخص. وإجمالا عبر القناة 28 ألفا و526 شخصا خلال العام الماضي، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).

وأفادت وزارة الدفاع بأن 221 شخصا عبروا إلى بريطانيا في خمسة قوارب صغيرة يوم الجمعة.

وكان شهر أغسطس الماضي قد شاهد أكبر عدد من عمليات العبور، حيث خاض 8644 شخصا هذه الرحلة على متن 189 قاربا.