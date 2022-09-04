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تغيير سفير الاتحاد الأوروبي لدى روسيا في مناوبة دورية

أ ش أ
نشر في: الأحد 4 سبتمبر 2022 - 11:24 م | آخر تحديث: الأحد 4 سبتمبر 2022 - 11:24 م

أجرى الاتحاد الأوربي تغييرا لسفيره في موسكو في مناوبة دورية مقررة، وسيخلف الفرنسي رولان جالاراج، الدبلوماسي الألماني ماركوس إيدير، الذي غادر موسكو بالفعل.

وقال مصدر دبلوماسي في بروكسل لوكالة "تاس" اليوم الأحد، إنه "يتم تنفيذ تناوب رئيس وفد الاتحاد الأوروبي إلى روسيا على أساس الجدول الزمني. وغادر ماركوس إيدير روسيا، وسيتولى هذا المنصب قريبا سفير فرنسا السابق في ماليزيا رولان جالاراج. وقد وافق المفوض السامي للسياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل على تعيينه في يونيو الماضي".

وأشار الدبلوماسي، إلى أنه على الرغم من الأزمة غير المسبوقة في العلاقات مع روسيا بشأن الصراع في أوكرانيا، فإن "الاتحاد الأوروبي يؤيد الموقف القائل بضرورة إبقاء قنوات الاتصال الدبلوماسية مع موسكو مفتوحة".


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