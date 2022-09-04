 إيطاليا تسجل 17 ألفا و660 إصابة جديدة بكورونا و48 وفاة - بوابة الشروق
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إيطاليا تسجل 17 ألفا و660 إصابة جديدة بكورونا و48 وفاة

د ب أ
نشر في: الأحد 4 سبتمبر 2022 - 9:52 ص | آخر تحديث: الأحد 4 سبتمبر 2022 - 9:52 ص
سجلت إيطاليا 17 ألفا و660 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و48 وفاة مرتبطة بالجائحة، خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الأحد.

ويرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 21 مليونا و925 ألفا و73، والوفيات إلى 175 ألفا و802.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أيضا أنه تم إعطاء 140 مليونا و398 ألفا و164 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في إيطاليا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

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