يورومليونز: بريطاني مجهول يفوز بجائزة اليانصيب الكبرى بقيمة 110 ملايين جنيه إسترليني

فاز حامل تذكرة بريطاني بالجائزة الكبرى ليانصيب "يورومليونز" في بريطانيا يوم الجمعة، بقيمة 110 ملايين جنيه إسترليني.

وإذا ما ثبت أن البريطاني المجهول حاليا هو الوحيد الحامل للتذكرة الفائزة، فسيصبح أكثر ثراء من هاري ستايلز وجاري بارلو، في قائمة الأكثر ثراء لصحيفة صنداى تايمز.

وفاز 15 بريطانيا فقط بالجائزة الكبرى في هذا اليانصيب الأوروبي، والتي تزيد عن 100 مليون جنيه إسترليني، مما يجعل هذا الفوز أحد أكبر الجوائز في البلاد.

وبحسب إعلان مؤسسة كاميلوت، الجهة المنظمة لمسابقة اليانصيب الوطني في بريطانيا، كانت الأرقام الفائزة يوم الجمعة 7 و 12 و 13 و 20 و 45 ، بالإضافة لاختيار رقمين إضافيين 3 و 12 كأرقام الحظ "لاكي ستار" Lucky Star .

ويجري سحب "يورو مليونز" مرتين أسبوعيا، يومي الثلاثاء والجمعة، ويتم السحب في 13 دولة أوروبية.

وجوائز يورو مليونز ليست خالصة الضرائب، وهذا ما ينطبق أيضا على الجوائز المشابهة في أوروبا.

وقال آندي كارتر، كبير مستشاري شؤون الفائزين في اليانصيب الوطني بمؤسسة كاميلوت، إنها كانت "ليلة رائعة".

وأضاف "نحث اللاعبين على التحقق من تذاكرهم والاتصال بنا إذا اعتقدوا أنهم الفائزون الليلة".

وأوضح كارتر أن أكثر من 30 مليون جنيه إسترليني يتم الحصول عليها أسبوعيا من اليانصيب الوطني، الذي يهدف لجمع الأموال لأسباب محددة، في جميع أنحاء بريطانيا.

وقال "هذا يدعم كل شيء من المشاريع المحلية التي تُحدث فرقا في المكان الذي تعيش فيه، إلى الرياضيين في دولنا في دورة ألعاب الكومنولث الأخيرة".

في يوليو، أصبح حامل تذكرة بريطاني أكبر فائز في اليانصيب الوطني على الإطلاق حيث حقق رقما قياسيا قدره 195 مليون جنيه إسترليني.