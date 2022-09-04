كبير علماء الفاو: صغار الفلاحين يوفرون 60% من غذاء الدول النامية ويجب دعهم بيئيًا

قالت الدكتورة أسمهان الوافي، كبير علماء منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" إن للمنظمة دور في تحسين سبل المعيشة في المجتمعات المحلية في الأراضى الجافة، وأن الفلاحين الصغار هم من يواجهون ويعانون من التغيرات المناخية والأزمات البيئية.

وأضافت خلال مشاركته مبادرة العمل الإقليمي بشأن تغير المناخ RACC بالتعاون مع اللجنة الدولية لتنمية الأراضي الجافة IDDC، والمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة إيكاردا، ومعهد الدراسات العليا للمناطق القاحلة بجامعة عين شمس، أن صغار الفلاحين يوفرون حوالي 60% من الغذاء في الدول النامية لهذا يجب أن يتم دعمهم بشكل كبير بأن يتم توطين المشروعات البيئية بكافة أشكالها.