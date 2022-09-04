 الإئتلاف الحاكم في ألمانيا يوافق على حزمة اجراءات جديدة لتخفيف العبء على المستهلكين - بوابة الشروق
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الإئتلاف الحاكم في ألمانيا يوافق على حزمة اجراءات جديدة لتخفيف العبء على المستهلكين

د ب أ
نشر في: الأحد 4 سبتمبر 2022 - 7:30 ص | آخر تحديث: الأحد 4 سبتمبر 2022 - 7:30 ص

وافقت الأحزاب الثلاثة بالائتلاف الحاكم في ألمانيا على حزمة اجراءات اقتصادية جديدة لمساعدة المستهلكين على مواجهة الزيادات الحادة الآخيرة في الأسعار، بسبب جائحة كورونا وغزو روسيا لأوكرانيا، حسبما ذكرت مصادر مطلعة على المحادثات.

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