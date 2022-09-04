 الكرملين: نحن على علم بالتقارير حول احتمال استقالة رئيس الشيشان - بوابة الشروق
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الكرملين: نحن على علم بالتقارير حول احتمال استقالة رئيس الشيشان

أ ش أ
نشر في: الأحد 4 سبتمبر 2022 - 11:39 م | آخر تحديث: الأحد 4 سبتمبر 2022 - 11:39 م

قالت الرئاسة الروسية "الكرملين"، إن الرئيس فلاديمير بوتين، على علم بالتقارير الخاصة باستقالة رئيس الشيشان رمضان قاديروف.

وقال السكرتير الصحفي لبوتين، دميتري بيسكوف، الأحد، إن الرئيس الروسي على علم بالتقارير التي تتحدث عن استقالة محتملة للزعيم الشيشاني رمضان قاديروف، لكنها "لم تتحقق بأي شكل من الأشكال حتى الآن".

وأضاف بيسكوف، وفق وكالة الأنباء الروسية "تاس": "اطلعنا بالفعل على هذه التقارير، لكن على حد علمي، لم تتحقق هذه التقارير حتى الآن".

ومضى قائلا: "لذا نتعامل وفق الحقيقة التي تقول أنه يواصل عمله رئيسا لجمهورية الشيشان".

أمس السبت، نشر قاديروف مقطع فيديو على قناته على تيليجرام قال فيه إنه يعتقد أن وقته قد حان قبل "طرده".. وأضاف: "أعتقد أنني بحاجة إلى "إجازة مفتوحة لمدة طويلة".


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