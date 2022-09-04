الإسماعيلي يفاوض كريستيان جروس

قال الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة الأسبق أن إدارة الإسماعيلي دخلت في مفاوضات مع كريستيان جروس، مدرب الزمالك الأسبق من أجل تدريب الدراويش.

وقال شوبير في تصريحات ببرنامجه الإذاعي على أون سبورت اف ام: "جروس مدرب الزمالك السابق سيصل الإسماعيلية الخميس المقبل للتفاوض".

وأضاف: "إذا نجحت المفاوضات بين جروس وإدارة النادي، سيوقع على عقد تدريب الإسماعيلي خلال الفترة المقبلة".

وفي سياق متصل، تابع شوبير قائلًا: "محمد أبو جبل عقد أكثر من اجتماع مع مسئولي الإسماعيلي وهو قريب وبشدة من الانضمام للإسماعيلي".

وواصل: "الإسماعيلي يحتاج لحارس مرمى بعد رحيل عُمر رضوان إلى طلائع الجيش بعد انتهاء فترة الإعارة، فيما يتفاوض المصري البورسعيدي بجدية لضم محمد بسام من طلائع الجيش".

وأتم شوبير: "الأهلي لا يفاوض عبد الرحمن مجدي ولا باهر المحمدي، لا أعرف ما الذي يمكن أن يتغير في المستقبل، ولكن باهر المحمدي لا يملك عروضًا حاليًا، ولكن من الممكن أن يملك عبد الرحمن مجدي بعض العروض، ولكن ليس من الأهلي".