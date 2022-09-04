 الائتلاف الحاكم في ألمانيا يوافق على حزمة إجراءات جديدة لتخفيف العبء على المستهلكين - بوابة الشروق
الأحد 4 سبتمبر 2022 11:35 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد تداول عملة العشرة جنيهات.. هل تؤيد التوسع في استخدام العملات البلاستيكية (البوليمر)؟

النتـائـج تصويت

الائتلاف الحاكم في ألمانيا يوافق على حزمة إجراءات جديدة لتخفيف العبء على المستهلكين

د ب أ
نشر في: الأحد 4 سبتمبر 2022 - 10:57 ص | آخر تحديث: الأحد 4 سبتمبر 2022 - 10:57 ص

وافقت الأحزاب الثلاثة بالائتلاف الحاكم في ألمانيا على حزمة إجراءات اقتصادية جديدة لمساعدة المستهلكين على مواجهة الزيادات الحادة الأخيرة في الأسعار، بسبب جائحة كورونا وغزو روسيا لأوكرانيا، حسبما ذكرت مصادر مطلعة على المحادثات.

ومع ذلك، لم يكشف أو يعلن عن تفاصيل حزمة الإجراءات الجديدة- ثالث حزمة يجري تمريرها خلال الأشهر الأخيرة. ومن المتوقع أن يكشف المستشار الألماني أولاف شولتس عن التفاصيل في الساعة 11 صباحا بالتوقيت المحلي (0900 بتوقيت جرينتش) خلال مؤتمر صحفي.

وجرى أيضا من بين أمور أخرى، بحث دعم فئات محددة مثل المتقاعدين والطلاب، وخفض في الضرائب وبديل لتذكرة 9 يورو (95. 8 دولار) للنقل العام الشهرية المخفضة.

وكان شولتس قد أعلن في اجتماع لمجلس الوزراء منتصف الأسبوع الماضي عن حزمة إعانات مصممة بدقة قدر الإمكان، وفعالة قدر الإمكان، ومحددة الأهداف بقدر الإمكان.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك