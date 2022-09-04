الائتلاف الحاكم في ألمانيا يوافق على حزمة إجراءات جديدة لتخفيف العبء على المستهلكين

وافقت الأحزاب الثلاثة بالائتلاف الحاكم في ألمانيا على حزمة إجراءات اقتصادية جديدة لمساعدة المستهلكين على مواجهة الزيادات الحادة الأخيرة في الأسعار، بسبب جائحة كورونا وغزو روسيا لأوكرانيا، حسبما ذكرت مصادر مطلعة على المحادثات.

ومع ذلك، لم يكشف أو يعلن عن تفاصيل حزمة الإجراءات الجديدة- ثالث حزمة يجري تمريرها خلال الأشهر الأخيرة. ومن المتوقع أن يكشف المستشار الألماني أولاف شولتس عن التفاصيل في الساعة 11 صباحا بالتوقيت المحلي (0900 بتوقيت جرينتش) خلال مؤتمر صحفي.

وجرى أيضا من بين أمور أخرى، بحث دعم فئات محددة مثل المتقاعدين والطلاب، وخفض في الضرائب وبديل لتذكرة 9 يورو (95. 8 دولار) للنقل العام الشهرية المخفضة.

وكان شولتس قد أعلن في اجتماع لمجلس الوزراء منتصف الأسبوع الماضي عن حزمة إعانات مصممة بدقة قدر الإمكان، وفعالة قدر الإمكان، ومحددة الأهداف بقدر الإمكان.