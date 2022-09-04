 وكالة الطاقة الذرية: انقطاع خط التيار الكهربائى عن محطة زابوريجيا النووية الأوكرانية مجددا - بوابة الشروق
الأحد 4 سبتمبر 2022 3:14 ص القاهرة القاهرة 24°