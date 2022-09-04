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مصر
وزيرة الهجرة: الوزارة تضع المصريين بالخارج أولوية قصوى لها
رابط تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة 2022
حقيقة زيادة مصاريف المدارس الخاصة والدولية
أماكن معارض أهلًا مدارس في جميع المحافظات 2022
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وكالة الطاقة الذرية: انقطاع خط التيار الكهربائى عن محطة زابوريجيا النووية الأوكرانية مجددا
استمرار تسجيل الإصابات والوفيات بفيروس كورونا حول العالم
مقتل امرأة جراء غرق قارب قبالة جزيرة كاتالينا بولاية كاليفورنيا الأمريكية
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دياب: الأندية المشاركة في إفريقيا؟ لم نحقق العدالة ولكن «كاف» وضعنا في مأزق
إنبي لـ الشروق: محادثات لعقد صفقات تبادلية مع القطبين.. وهذا سعر بيع محمود جاد محليا
أحمد دياب يسرد إنجازات رابطة الأندية بالموسم الأول
رأي
فن
اليوم.. مسرح الطليعة يستقبل أولى فعاليات مسابقة العروض القصيرة بمهرجان القاهرة للمسرح التجريبي
إلهام شاهين: علي عبد الخالق له يد كبيرة في وجود اسمي على الساحة
مهجة عبدالرحمن تنفي تصريحات آمال رمزي برفض مشاركتها في البيه البواب
انتصار عبدالفتاح: المسرح التجريبي جزء أساسى من رحلتى الإبداعية -حوار
مال وأعمال
أعمال
مواطن
متحدث صندوق تحيا مصر يكشف تفاصيل افتتاح مجمع المدارس بقرية سيدي عبدالرحمن
رئيس العاصمة الإدارية الجديدة يبدأ أولى جولاته بتفقد عدد من المشروعات
مساعدة وزير المالية: مفيش حد من المستوردين طلب إخراج بضاعة من الميناء ورفضنا
حوادث وقضايا
قضية نيرة أشرف.. أحمد موسى نقلا عن فريد الديب: القاضي قال رأيه «بشكل مسبق»
النيابة العامة تأمر بحبس سائق الميكروباص المتسبب فى حادث القطار بفاقوس
القبض على عامل مزق دفتر مأذون في أطفيح لاعتراضه على زواج ابنة شقيقه
اليوم.. محاكمة المتهم بقتل ابنة خاله في البراجيل
تليفزيون
أحمد موسى: اقتصادنا أفضل من تركيا وبعون الله مصر مش هتغرق
عمرو أديب: ارتباط اسم فريد الديب بقضية قتل نيرة أشرف فكرة مستفزة
عمرو أديب: تحويلات المصريين في الخارج 30 مليار دولار.. وعلى الدولة مكافأتهم