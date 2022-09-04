سلطنة عُمان تصدر أول شحنة من الأمونيا للأسواق العالمية

أعلنت المجموعة العالمية المتكاملة للطاقة "أوكيو" في سلطنة عُمان اليوم الأحد، عن بدء الإنتاج بمصنع الأمونيا بمحافظة ظفار بطاقة إنتاجية تصميمية بلغت 1000 طن متري في اليوم من الأمونيا السائلة، مشيرة إلى تصدير أول شحنة من الأمونيا عبر ميناء صلالة عن طريق شركة "أوكيو" للمتاجرة الذراع التجاري للمجموعة.



ووفق وكالة الأنباء العمانية اليوم، يُعدُّ مصنع الأمونيا أحد مشاريع النمو الاستراتيجية والمملوكة بشكل كامل من قِبل مجموعة أوكيو باستثمارات بلغت 463 مليون دولار أمريكي.



وقال هلال بن علي الخروصي الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري والمصافي والبتروكيماويات بالمجموعة العالمية المتكاملة للطاقة "أوكيو" إن "تنفيذ مصنع الأمونيا يأتي في إطار جهود المجموعة لتعزيز القيمة المضافة للموارد الطبيعية في سلطنة عُمان ورفد خطط الحكومة الخاصة بالتنويع الاقتصادي، حيث ستستهدف صادرات المصنع الأسواق العالمية بشكل عام، والآسيوية بشكل خاص، للإسهام في تعزيز الصادرات العُمانية للخارج".



وأضاف أن بدء التشغيل والإنتاج في المصنع يُعدُّ خطوةً تُعزز من إسهام مجموعة "أوكيو"، مُؤكّدًا أنّ هناك إقبالًا عالميًّا على منتجات الأمونيا في الأسواق العالمية، وتشهدُ أسعاره ارتفاعًا متتاليًا، وهو ما يُعزز من الجدوى الاقتصادية للمشروع.



وذكر أنه عند تصميم المصنع روعي تكامله بشكل كامل مع مصنع الميثانول بهدف ترشيد التكاليف التشغيلية ورفع كفاءة الأداء والإنتاج، إضافة إلى تعزيز القدرة على تطهير واستعادة الغاز الغني بالهيدروجين الناتج عن عمليات مصنع الميثانول لاستخدامه كمادة أولية في مصنع الأمونيا".



يُذكر أنّ الأمونيا تستخدم في صناعة العديد من المنتجات كالمخصبات، والسماد الصناعي مثل سماد اليوريا، ومنتجات التنظيف والمبردات، كما تعتبر الأمونيا من أهم مكونات صناعة الهيدروجين الأخضر والذي يُعدُّ من ضمن أهم مشاريع الطاقة البديلة لمجموعة "أوكيو" في إطار جهودها للتحول في مجال الطاقة.