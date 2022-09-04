علاء وجمال مبارك يقدمان واجب العزاء للخطيب في وفاة شقيقته

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شارك الثنائي جمال وعلاء مبارك، نجل رئيس مصر الأسبق محمد حسن مبارك، في واجب عزاء شقيقة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

ووصل جمال وعلاء مبارك لمسجد المشير طنطاوي المقام بداخله العزاء لتقديم المواساة لمحمود الخطيب وسط حضور عدد كبير من نجوم الوسط الرياضي.

شقيقة الخطيب كانت قد توفيت الجمعة الماضي، وتم تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير.

من جانبه، تقدم مجلس إدارة النادي الأهلي، وقطاعات النادي الرياضية والإدارية، بخالص التعازي محمود الخطيب، رئيس النادي، في وفاة المغفور لها شقيقته.

وأصدر النادي الأهلي بيان نعى من خلاله شقيقة محمود الخطيب، جاء كالتالي:

مجلس إدارة النادي الأهلي، وقطاعات النادي الرياضية والإدارية، يتقدمون بخالص التعازي للكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، في وفاة المغفور لها بإذن الله شقيقته.. داعين المولى -عزّ وجل- أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويدخلها فسيح جناته، وأن يلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان.