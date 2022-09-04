طوكيو تسجل 9635 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت حكومة العاصمة اليابانية، اليوم الأحد، 9635 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بانخفاض بواقع 2926 حالة مقارنة بأمس السبت.

وذكرت صحيفة "جابان توداي" اليابانية، اليوم، أن عدد المصابين الذين يتلقون العلاج بالمستشفيات بسبب أعراض حادة في طوكيو، بلغ 35 شخصا، بارتفاع بواقع ثلاث حالات عن أمس السبت، طبقا لمسؤولين بقطاع الصحة.

وبلغ العدد على الصعيد الوطني 523 شخصا، بارتفاع بواقع 17 حالة مقارنة بأمس السبت.

وبذلك يبلغ إجمالي الإصابات بالفيروس في اليابان 19 مليونا و352 ألفا و819 حالة، والوفيات 40 ألفا و879، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.