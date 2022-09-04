الرئيس الإسرائيلي: أي زيارة لألمانيا لها وزن شخصي هائل بالنسبة لي

صرح الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج بأن أي زيارة له لألمانيا تتمتع بـ"وزن شخصي هائل" بالنسبة له.

وقال اليوم الأحد، قبل بدء زيارته الرسمية إلى العاصمة الألمانية برلين: "سوف نتحدث عن الماضي والمستقبل"، موضحا أن الجزء الرئيسي من زيارته سوف يكون الحفل التذكاري للإحدى عشر اسرائيلي الذين قتلوا خلال الألعاب الأولومبية في ميونخ في عام 1972.

وتابع هرتسوج إنه سوف يزور أيضا معسكر الاعتقال النازي بيرجن-بلسن بولاية سكسونيا السفلى بشمال ألمانيا، موضحا أن والده حاييم هرتسوج الذي ترأس اسرائيل أيضا، جاء إلى هذا المعسكر في قطار التحرير بصفته ضابطا بريطانيا في عام 1945.

وقال الرئيس الإسرائيلي: "سوف أتحدث أيضا أمام البرلمان الألماني وسوف أكشف عن أفكاري الدبلوماسية حول الموضوعات الرئيسية المدرجة على جدول الأعمال، والتي من بينها البرنامج النووي الإيراني".

يذكر أن هجوما شنته فرقة فلسطينية في 5 سبتمبر 1972 أسفر عن مقتل أحد عشر رياضيا ومدربا إسرائيليا وشرطي ألماني.