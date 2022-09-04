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وزير القوى العاملة: التدريب المهني والفني ضرورة لتقديم عمالة مدربة إلى سوق العمل

أحمد كساب
نشر في: الأحد 4 سبتمبر 2022 - 12:41 م | آخر تحديث: الأحد 4 سبتمبر 2022 - 12:41 م

استكمل وزير القوى العاملة حسن شحاتة، لقاءاته مع مديري مديريات القوى العاملة، من محافظات: بني سويف، وسوهاج، وأسوان، والأقصر، وأسيوط، وقنا، والوادي الجديد، والفيوم، والمنيا، والبحر الاحمر، وشمال سيناء.

ووجه شحاتة بدور أكبر وفعال، لتقديم الخدمات للمواطنين بالمحافظات بشكل لائق، وإعادة الثقة بين مديريات الوزارة،والمواطن المصري، وتقديم مقترحات مكتوبة وعاجلة بشأن تطوير الأداء في تقديم الخدمات.

وأكد أن ذلك بشكل خاص في ملفات:"القوى الوظيفية "، والعمالة غير المنتظمة، والتفتيش، والسلامة والصحة المهنية، وتوفير فرص عمل حقيقية، والنهوض بملف التدريب المهني والفني، وبوحدات التدريب المتنقلة،لتقديم عمالة مدربة لسوق العمل، وكذلك المشاركة في كافة المفاوضات الجماعية داخل المصانع والشركات بشكل متوازن، من أجل المزيد من الاستقرار في مواقع العمل وزيادة الإنتاج.

وفيما يخص" التفتيش" شدد" الوزير "على وضع المنشآت كثيفة العمالة كأولوية في خطة عمل المفتش لتأمين أكبر قدر من العمالة المصرية وتحقيق بيئة عمل آمنة.

وطلب مديري المديريات إجراء تعديلات على دليل الإجراءات الخاص بعمل المفتشين لوضع الضوابط اللازمة في عمل المفتشين.

واستمع "الوزير" لكافة المقترحات المقدمة من مديري المديريات لتطوير الاداء، فضلا عن المعوقات والمشكلات التي تقابلهم أثناء العمل، ومناقشة الحلول المناسبة لتلك المشكلات لتقديم الخدمات للمواطنين بشكل أفضل.

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