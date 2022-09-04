إعصار هينامنور يصل إلى المناطق الساحلية الجنوبية من كوريا الجنوبية صباح الثلاثاء

ذكرت إدارة الأرصاد الجوية الكورية، اليوم الأحد أنه من المرجح أن يصل إعصار "هينامنور" القوي إلى المناطق الساحلية الجنوبية من البلاد، صباح بعد غد الثلاثاء.

ونقلت شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية، اليوم عن الإدارة قولها إنه من المتوقع أن يتحرك الإعصار الحادي عشر في الموسم، الذي يتجه حاليا شمالا في المياه الشرقية من تايوان، نحو كوريا الجنوبية، بوتيرة أسرع.

ومن المتوقع أن يمر الإعصار بالمياه، شرق جزيرة "جيجو" صباح بعد غد الثلاثاء ويصل لليابسة في المناطق الساحلية الجنوبية من إقليم "ساوث جيونجسانج" صباح نفس اليوم.

ويتم تصنيف "هينامنور" على إنه إعصار قوي للغاية، حيث تبلغ السرعة القصوى الحالية للرياح 47 مترا في الثانية قرب مركزه.

ومن المرجح أن يضعف الإعصار قليلا، عندما يصل إلى المناطق الساحلية الجنوبية بعد غد الثلاثاء، لكن لا يزال يحافظ على شدته، في ظل رياح تزيد سرعتها على 40 مترا في الثانية.

ومن المتوقع سقوط أمطار غزيرة في معظم مناطق البلاد، بسبب تأثير الإعصار.