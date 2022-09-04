قال الإعلامي أحمد موسى، إنه تحدث مع المحامي فريد الديب؛ بشأن الطعن الذي قدمه الأخير ضد الحكم الصادر بحق قاتل طالبة المنصورة نيرة أشرف.

وأضاف خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن فريد تقدم بمذكرة الطعن يوم السبت الماضي، وطالب بإلغاء حكم الإعدام وإعادة المحاكمة وإحالتها لدائرة أخرى.

وأضاف الديب في تصريح لـ أحمد موسى، إنه لا يدافع عن الجريمة ولكنه يدافع من الناحية القانونية وفوق القانونية، مضيفًا أن هناك 4 أسباب رئيسية أودعها في سرية تامة بمذكرة الطعن ضد الحكم الصادر على محمد عادل.

وأكد أن دائرة المحكمة كانت مكونة من 4 أعضاء بينما لم يوقع على الحكم سوى 3 فقط، بالإضافة إلى وجود ما أسماه «إخلال بحق الدفاع» في القضية، فضلا عن رأي القاضي المسبق قبل النطق بالحكم.