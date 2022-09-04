كشف أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي، حقيقة مفاوضات الزمالك وبيراميدز للتعاقد مع حارس مرمى الفريق، محمود جاد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد تعثر إنتقاله لـ ويجان الإنجليزي.

وقال الشريعي، في تصريحات خاصة لـ"الشروق": «لم نتلقى عروض محلية أو خارجية للتعاقد مع محمود جاد، خلال الساعات الماضية، ولكن موقفنا محدد في هذا الشأن نريد عرض مناسب للنادي واللاعب أيضا».

وأوضح: «محمود جاد لم تصل له عروض من الزمالك أو بيراميدز حتى الآن، وإذا جاءت فرصة أن يتميز أكثر ويُنافس بشكل أكبر سنقف بجانبه، ولكننا حددنا سعر بيعه محليا بـ 2.5 مليون دولار».

وواصل: «نرى أنه من أفضل 3 حراس في مصر، وبكل تأكيد رحيله سيتطلب تعويضه بحارس اخر من أجل منافسة الفريق في البطولات بالموسم الجديد».

وكشف: «هناك محادثات مع بعض وكلاء اللاعبين لعقد صفقات تبادلية بين إنبي والقطبين الأهلي والزمالك، ولكنها مجرد نقاشات حتى الآن».

وأتم: «بعض الوكلاء تحدثوا معنا بشأن رغبة الزمالك وبيراميدز في ضم محمود جاد ولكن حتى الآن لا يوجد عرض رسمي».