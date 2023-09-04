رئيس جنوب أفريقيا: التحقيقات لم تجد أي دليل على تسليم أسلحة إلى روسيا

قال رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا يوم الأحد، إن لجنة تحقيق لم تجد أي دليل على أن جنوب أفريقيا شحنت أسلحة أو ذخيرة على متن سفينة روسية في ديسمبر الماضي.

وفي خطابه إلى الأمة في المساء، قال رامافوسا إنه لم تثبت صحة أي من تلك المزاعم ولا يمكن لمن وجهوا الاتهامات إثبات ادعاءاتهم.

تصريحات رامافوسا كانت تشير إلى اتهام السفير الأمريكي في وقت سابق من العام الجاري بأن حكومة جنوب أفريقيا تزود روسيا بأسلحة وذخائر لاستخدامها في حربها على أوكرانيا.

وزعم السفير في مايو من العام الماضي إنه تم تسليم الذخيرة إلى سفينة روسية خاضعة للعقوبات رست في قاعدة بحرية قرب مدينة كيب تاون في ديسمبر الماضي.

يشار إلى أن جنوب أفريقيا أعلنت بشكل رسمي حيادها في الصراع المستمر بين روسيا وأوكرانيا.

وبسبب إصرار المعارضة البرلمانية، أطلق رامافوسا تحقيقا في القضية.

وقال الرئيس إن حكومته تعتزم قريبا إصدار موجز لما توصلت إليه اللجنة من نتائج ولكن ليس التقرير الكامل بسبب "معلومات عسكرية سرية".