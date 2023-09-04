غواص فلسطيني يبحث عن اللؤلؤ بين صخور وثنايا بحر غزة

عادة ما ينشغل الغواصون في مدينة غزة بالبحث عن الأسماك المميزة والنادرة بين ثنايا الصخور وصيدها، إما عبر الشباك أو ببنادق صيد مخصصة؛ لكن هناك من ينزل إلى الأعماق وراء شيء مختلف تماما.

وينتمي خالد أبو حصيرة إلى عائلة ترعرعت على ساحل البحر الأبيض المتوسط ليرث الشاب الثلاثيني حب الغوص والصيد منذ صغره بفضل والده، الذي كان يصطحبه معه في الرحلات وهو صغير.

وبمرور السنوات، طور الشاب الفلسطيني هوايته من الغوص وصيد الأسماك إلى البحث عن اللؤلؤ الذي جاء بالمصادفة، حيث اعتاد جمع الكائنات البحرية لطهيها وأكلها، إلا أنه عثر في مرة على قطعة من اللؤلؤ داخل المحار.

وزاد هذا الأمر من شغف أبو حصيرة للاستمرار في البحث والتنقيب بين ثنايا الصخور عن أشياء قد تبدو نادرة وثمينة ليوظف قدرته بعد ذلك في جمع المحار و اللآلئ من بحر غزة حيث يغوص لما لا يقل عن أربع ساعات يوميا بفاصل زمني يتراوح بين 30 و40 ثانية في كل مرة.

وترجع المدة المحدودة لمحاولة الغوص الواحدة إلى أن الشاب الفلسطيني يملك أدوات بدائية، وهو ما يمنعه من النزول إلى الأعماق والتنقيب لدقائق طويلة نظرا لصعوبة التنفس تحت الماء وغياب التجهيزات اللوجستية الكاملة الخاصة به.

ويقول أبو حصيرة لوكالة (AWP) إن انتشار اللؤلؤ في بحر غزة منخفض للغاية، ورواجه قليل من حيث الكم والحجم.

ويتخذ أبو حصيرة هذه اللآلئ كمصدر رزق له من خلال عرض عملية استخراجه لها على منصات التواصل التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت.