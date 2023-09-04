أردوغان يصل إلى سوتشي للقاء بوتين

وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، مدينة سوتشي الروسية للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وكان في استقبال أردوغان، مسئولين روس وأتراك بمطار سوتشي الدولي، فيما يرافقه زوجته أمينة أردوغان، ووزراء الخارجية هاكان فيدان، والطاقة والموارد الطبيعية ألب أرسلان بيرقدار، والخزانة والمالية محمد شيمشك، والدفاع يشار جولر، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

كما يرافقه، وزراء الصناعة والتكنولوجيا محمد فاتح كاجر، والزراعة والغابات إبراهيم يوماكلي، والتجارة عمر بولات، ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن، ورئيس الصناعات الدفاعية خلوق جورجون، ورئيس دائرة الاتصال فخر الدين ألطون.

ومن المتوقع أن يكون ملف اتفاقية الحبوب في البحر الأسود على رأس القضايا التي سيناقشها الرئيسان أردوغان وبوتين، بعد انسحاب روسيا منها في 17 يوليو الماضي.

وكانت اتفاقية الحبوب، التي تم التوصل إليها في صيف 2022 برعاية تركيا والأمم المتحدة، سمحت بتصدير الحبوب من أوكرانيا وتهدئة المخاوف عالميا حيال ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وتأمل تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، في إحياء الاتفاق بشكل يؤسس لمفاوضات سلام أكثر شمولا بين موسكو وكييف، معولة على العلاقة بين بوتين وأردوغان التي بقيت وثيقة رغم الحرب الروسية الأوكرانية.

كما سيتم خلال اللقاء مناقشة آخر مستجدات الحرب الروسية الأوكرانية، والعلاقات الثنائية خاصة في مجالات الطاقة والتجارة والاقتصاد والسياحة.